"Taciz ve eşcinsellik içeren kaset" iddiasının ardından CHP'den istifa ettirilen Denizli Milletvekili Teoman Sancar’a şantaj soruşturması tamamlandı. 1’i polis memuru 5 kişi hakkında ‘şantaj’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 9’ar yıla kadar hapis istendi.

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Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 'iğrenç ötesi taciz ve eşcinsel ilişki kaseti var' iddialarının ardından partisi CHP’den istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Sancar'a şantaj yapan biri polis 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruturma tamamlandı ve iddianamesi hazırlandı. Hürriyet'in haberine göre, iddianamede şantaj tuzağının nasıl kurulduğu ayrıntılarıyla anlatıldı.

Fatih Selamet 'şantaj' için polis enişteye başvurdu

İddianameye göre Fatih Selamet (26) ile Teoman Sancar’ın eskiye dayalı tanışıklıkları vardı. Fatih Selamet bu durumu ‘şantaj’ malzemesi haline getirmek için plan yaptı. Kuşadası’nda polis eniştesi Bülent Acar’a Sancar için “Görüntülerini çekerek şantaj yapabiliriz” dedi. Bu planı onaylayan Acar, Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş adlı iki arkadaşını da bu plana ortak etti.

Mithat Sancar'ı davet edip klimaya kamera koydular

Bu plan gereğince Fatih Selamet, Sancar’ı arayarak Denizli’de rezidans dairesine ‘bir konuyu görüşmek üzere’ davet etti. Sancar da kabul edince, Kuşadası’nda planı yapan Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş da Denizli’ye geldiler. Fatih Selamet ile söz konusu daireye girdiler ve klimaya kamerayı yerleştirerek daireden ayrıldılar. Rezidansın yakınında araç içinde beklemeye başladılar.

Mithat Sancar sarhoş olunca müstehcen görüntülerini...

İddianameye göre Sancar sarhoş olunca Fatih Selamet bu durumdan faydalanıp müstehcen görüntü çekti. Sancar daha sonra evden ayrıldı. Fatih Selamet de klimaya yerleştirilen kamerayla yapılan kaydı aldı ve bilgisayarına aktardı. Görüntülerin sadece müstehcen bölümlerinin yer aldığı bölümü bıraktı, diğer bölümleri sildi.

Para istediler vermedi, satılacağını duyunca...

Daha sonra Fatih Karakoç’u da aralarına dahil eden grup Sancar’dan para istedi. Sancar, para vermedi. Sancar daha sonra görüntülerin satılacağı duyumu üzerine savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Şüpheliler gözaltına alındı ve üç kişi tutuklandı.

9'ar yıla kadar hapisleri isteniyor

Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüphelilerin “şantaj” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Şüpheliler için 9’ar yıla kadar hapis isteniyor.