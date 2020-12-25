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CHP Milletvekili Özgür Karabat'a seks şantajı!

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 31 Mart seçimleri öncesi bir kadınla başlayan yakınlaşması şantaja dönüştü. Vekili kameraya alarak para sızdırmak isteyen çete, Karabat'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istemesiyle yakalandı.

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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a şantaj yapan çete Kıbrıs'ta yakalanarak mahkeme karşısına çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'ye getirilen şantaj çetesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre Milletvekili Karabat’ın seçim çalışmaları sırasında bir kadınla tanışmasıyla başladı. Kadının davet ettiği evde Milletvekili Karabat ile yakınlaşmasıyla şantaj süreci işletildi.

A.A., A.D.E., C.A., E.B. adlarından oluşan biri kadın dört kişilik çete, evdeki gizli kamerayla milletvekilini kayda aldı. Kamera görüntülerini daha sonra milletvekiline gönderen çete, Milletvekili Karabat’tan 10 milyon TL istedi. 

Süleyman Soylu'dan yardım istedi

Oda TV'nin haberine göre Milletvekili Karabat ise şantaja boyun eğmeyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi. Bakan Soylu’nun direktifiyle, Kıbrıs’a kaçan şantaj çetesi yakalandı. 

Çete üyeleri çıkarıldıkları 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından şantaj yaptıkları gerekçesiyle bugün (24 Aralık) tutuklandı. 

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