CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'TRT' çıkışına yanıt

MHP lideri Bahçeli'nin 'TRT' çıkışına CHP lideri Özel'den ilk yanıt geldi. Özel grup toplantısında konuştu ve MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine işaret etti: "Hodri meydan, kanunu bu hafta çıkaralım."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askere, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Barut'a Allah'tan rahmet diledi.

Özellikle askeri kargo uçağının düşmesi konusunda çeşitli spekülasyonlar yapıldığını belirten Özel, "Bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, örgütleri olarak metanetle, sabırla ve yapılacak çalışmaların sonuçlarının bir an önce şeffaflıkla paylaşılmasını bekleyerek takip ettiğimizi ve dikkatle izlediğimizi de ifade etmek isterim." dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'na, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesi ile İstanbul Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın annesi ve ikiz kardeşinin katıldığını belirten Özel, bu olaylardaki sorumluların bulunmasını ve suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Özel, iktidara gelmeleri halinde, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ni, onaylanması için yeniden Meclis'e getireceklerini söyledi.

"Bu kanunu bu hafta çıkaralım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye işaret eden Özel, buna ilişkin bir video izletti.

CHP Genel Başkanı Özel, kamuoyunda konuşulan birçok konunun iddianamede yer almadığını savunarak, "Anket, yüzde 65 bu iddialara inanmıyor, yüzde 15 kararsız, yüzde 20 ne deseniz, iki kere iki 5 deseniz inanıyor. O 20'yi arttıracağız diye bütün yaz sizi kullandılar. Şimdi alınan o maaşla gazetecilik yapılır, yorumculuk yapılır, hamallık yapılır, her şey yapılır da bu yapılır mı o para karşılığında? Allah için söyleyin, bir özeleştiri, bir özür duyacak mıyız?" sözlerini sarf etti.

"Laf kalabalığına, yalana, ve iftiraya pabuç bırakmayacaklarını" söyleyen Özel, "Yarından tezi yok, bu iddianamenin kabulüyle birlikte tutuksuz yargılamalar yapılmalıdır. Herkes çıkmalı, iftiraya karşı kendisini korumalıdır. Bu haysiyet cellatlığı son bulmalıdır. Biz bu iddianamenin ıvırından zıvırından, orasından burasından meşgul değiliz. Olacak olan zaten baksın görsün ne olduğunu." diye konuştu.

Mayıs ayında, duruşmaların tümünün TRT'nin bir kanalından ve isteyen tüm kanallarda canlı yayınlanması için kanun teklifi verdiklerine işaret eden Özel, "Hodri meydan, bu kanunu bu hafta çıkaralım." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye katılan Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir'e rozet taktı.