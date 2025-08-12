BIST 10.961
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin çağrısı değerli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yargıdaki soruşturmalar bir an önce sonuçlandırılmalı." çağrısının değerli olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da şehit ve gazi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Bir açıklama yapan Özel "Eleştiri alıyoruz, eleştirileri göğüslüyoruz. Neden? Yarın öbür gün daha fazla kan akmasın, terör bitsin, kaynaklar doğru yerlere kullanılsın diye." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "milletten gizli pazarlık yapılmaması için" komisyonda yer aldığını ifade eden Özgür Özel, komisyon bu çerçevede çalıştığı sürece, komisyonda yer almaya devam edeceklerini anlattı.

Özel, şehit aileleri ve gazilerin de komisyonda yer alması gerektiğini de söyledi.

"DEVLET BEY'İN ÇAĞRISI KIYMETLİ"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'li belediyelere yönelik kovuşturma ve soruşturmaların bir an önce sonuçlanması çağrısını da değerlendirdi.

"Devlet Bey'in çağrısı kıymetli." diyen Özel, "Adli tatil bitince iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmelidir." ifadesini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, dün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır." demişti.

