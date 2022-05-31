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CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Hiçbir gücün karşısında hiçbir arkadaşımız genel başkandan başlayarak en aşağıdaki üyeye kadar hiçbir adaletsizliğin karşısında diz çökmedik ve çökmeyeceğiz. Kimden gelirse gelsin asla boyun eğmeyeceğiz. Biz inadına barış, kucaklaşama diyeceğiz. Demokrasiye inanmayanları sandık yolu ile göndereceğiz. Devlet yönetimi sorumluluk gerektirir. Devlet yönetiminde güç bir kişiye teslim edilemez. Tarihte hangi devlet olursa olsun güç bir kişiye teslim edilmişse o devletin sonunda hüsran vardır. 

-Yeri geldiğinde referandum, seçim yapacaksınız. İnsanların görüşlerini alacaksınız. Devleti hızla büyüteceksiniz vatandaşın cebi para görecek. Huzur içinde yaşayacak. Diyeceksiniz ki bu girişi neden yaptınız? Şunun için bu devlet en fakir olduğu dönemde bir dönemde Osmanlı'nın omuzlarına yıktığı borçları öderken fabrikalar yaptı. İlk yaptıkları iş geçmişte yapılanların tamamını satmak oldu. Ak Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu? Satmanın dışında ne yaptılar?

-24 yıl sonra en sonunda şeker ihtal etmek zorunda kaldık. Ne oldu da koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti dışarıdan şeker ihhal etmek zorunda kaldı. Buna devletin sağlıklı yönetimi diyebilir misiniz?

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