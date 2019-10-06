CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Abant kampında konuşuyor! Canlı yayın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant'ta gerçekleşen kampın kapanışında konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Kampı'nın kapanışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdardoğlu'nun konuşmasından satır başları

"Bizim düşünemediğimizi onlar düşünecektir. Bütün Türkiye'ye şu mesajı veriyoruz: Hiçbir ayrım yapmadan, sorunları ön yargısız masaya yatırmaya çalışıyoruz. Sorunların altında ezilenbir kitle var. Bu toplantı sorunların çözümü açısından önemliydi."