CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor Canlı Yayın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında İstanbul seçim sonuçları ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hiç kimse meraklanmasın; Türkiye’nin önü açıldı, Türkiye’nin önü daha da açılacak

Hiç kimse meraklanmasın; Türkiye’nin önü açıldı, Türkiye’nin önü daha da açılacak diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Her şey çok güzel oldu ama daha çok güzel olacak. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama özgürce yaşamak istiyoruz.

Enis Fosforoğlu'na rahmet diledi

Değerli sanatçı Enis Fosforoğlu'nu dün sonsuzluğa uğurladık. Adalet Yürüyüşü'nde de beraber yürümüştük. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Gezi olayları

Dün yine önemli bir olayımız vardı. Gezi olayında şu veya bu şekilde kendisini gösteren, yeşile duyulan hasretini Gezi olayıyla dile getiren, İstanbul'un dönüştüğü bir beton ormanını düşünün. Ağaçların kesilmesine karşı çıktılar, hep birlikte mücadele ettiler. Hiç kimsenin burnu kanamadı. Yasak getirdiler.

Osman Kavala yorumu

Taksim'de kimsenin burnu kanamadı. Yardımlaşmalar yapıldı, halaylar çekildi, yeryüzü sofraları kuruldu. Dünyanın en demokratik eylemlerinden biriydi. Ama bunu hazmedemediler. İstanbul Valisi'nin talimatıyla saldırdılar. İddianameler hazırlandı ve onların altının tamamıyla boş olduğu ortaya çıktı. Aradan bir süre geçti Osman Kavala'yı tutukladılar. Yaklaşık 600 gün yargı önüne çıkarılmadı. Ne yaptı bu insanlar?

''Amaç Gezi eylemlerine katılan insanlardan hesap sormak''

Osman Kavala içeride, niçin? Daha önce FETÖ'cü hakimlerin hazırladığı iddianameler vardı. O iddianameler sonucu beraat verildi. Ardan bir süre geçti, intikam alacaklar. Demokratik hakkınızı niye kullanıyorsunuz diye intikam alacaklar. Aynı iddianameden yola çıkıldı ve adına da yeniden kıymetlendirme denildi. Amaç Gezi eylemlerine katılan insanlardan hesap sormak.

''Türkiye’nin önü açıldı, Türkiye’nin önü daha da açılacak''

Hiç kimse meraklanmasın; Türkiye’nin önü açıldı, Türkiye’nin önü daha da açılacak. Türkiye’ye huzur gelecek, bereket gelecek, demokrasi gelecek.31 Mart’ta bir seçim yapmıştık, güzel de bir sloganımız vardı ‘Mart’ın sonu bahar’ diye. Gerçekten Mart’ın sonu bahar oldu. Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de baharı getirdik. İstanbul'u hazmedemediler, binbir türlü iftira attılar. Oyları çaldılar dediler, nerede bu hırsız? Elimizde kamera görüntüleri var dediler, e hani nerede? Sonunda itiraf ettiler, siyasi bir söylem dediler. Siyasetin de bir ahlakı vardır! Eleştirebilirsiniz eyvallah ama ‘çaldılar' demek asla ve asla doğru değildir. Bu milletin vicdanı var dedik. Ve 18 gün sonra mazbatayı verdiler. Sonra 18 gün İBB başkanlığı yaptı İmamoğlu. Sonunda Ankara'da kurulan kumpas sonucunu verdi. Efendim seçimi iptal ediyoruz dediler. Biz dilekçe verdik, ‘madem İBB seçimini iptal ediyorsun 39 ilçede seçimi iptal et yeniden seçime gidelim, eyvallah.' Hayır dediler. Bazı çevreler mutlaka sokağa çıkın, boykot yapın dediler

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