CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emekli ikramiyesi tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Toplumun canını yakan sorun var o da ekonomi. İster markete, ister pazara gidin alışveriş yaptığınızda canınızın yandığını görürsünüz. Ekonomi artık dikiş tutmuyor. Faizler aldı başına gitti, dolar düşecekti. Türk Lirası eridi. 200 lira ile ancak 20 simit alabiliyorsunuz. Türkiye borç para buldu diye sevinen ülke oldu. Belki zaman zaman da söylenir tüm dünyada fiyatlar artıyor diye. Türkiye'de yüzde 70.7 gıda fiyatlarında artış var. Dünyanın gidişine ters noktadayız. Türkiye 34 yıl sonra yurt dışından şeker ithal eden ülke konumuna geldi. Yurt sorunu, fahiş ev kirası sorunu çözemiyorlar.

"Emekliler ayrımcılığa tabi tutuldu"

Emekliler için bir şey söylemeyeceğim. Benim söylediğimi hiçbir siyasi partinin başkanı söylememiştir. Verdiğim mücadele bir noktaya geldi. Şimdi yine ısrar ettik. Emekliler geçinemiyorlar. Emekliye 5 bin lira ikramiye dediler. Çalışan emekliye vermeyeceğiz bizim tarihimizde emekliler ayrımcılığa tabi tutuldu. Emekli niçin çalışıyor? Yeteri kadar aylık vermiyorsun. Çalışanı cezalandıran modeli inşa ettiler. Bu da bir ilktir. 5 bin lira büyük para değil. 500 tane simit alıyorsunuz. 330 tane çay parası. 1 ya da 1,5 ay idare eder. Emekli ne demek? Sormak isterim. Emekli genç yaşta iken çalışan, primini ödeyen, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan yaşı uygun bulunduğunda emekli olandır. Emekli emekli olduğu zaman sefalet aylığına mahkum edilir. Avrupa'da emekliler yaz tatillerini farklı ülkelerde geçirirler.

İsrail- Filistin gerilimi

Hak aramak ayrı şeydir. Gazze'de 2-2,5 milyon Filistinli yaşar. Sorunları var dünyanın büyük kesimi bu sorunlara ilgisiz kaldı. Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesine haklılık vermez. Asla doğru değildir. Sizin haklı davanızın üzerine gölge düşürür. Eğer bir sorun çözümsüzse Filistin-İsrail örneği verilir. Olayların büyümeden, siviller öldürülmeden, çocuklar öldürülmeden davanın çözülmesi gerekiyor.

"Kim bu yabancı askerler?"

Terörle mücadele edeceğiz diyorlar. Hiçbir zaman karşısında olmadık. Önümüze tezkere getiriyorlar. Gelecek. Elbette ki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye evet deriz ama yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması diyor...Birinci sorum Bahçeli'ye. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun. Sana bir soru. yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine evet diyor musun? Asla yabancı askerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bahçeli'ye ikinci sorum bu yabancı askerler kimler? Hangi askeri terörle mücadele için Türkiye'ye davet edeceksiniz? Helikopterimiz düşürürler yabancılardan duyarız, gemimiz basılar yabancılardan duyarız. SİHA'mız düşürülür yabancılardan duyarız. gemimim basılacak gıcık çıkmayacak. Terör dolayısı ile tarihimize baktığımızda binlerce şehit vermişiz. Bir tek yabancı asker istemeden.