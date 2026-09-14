CHP kurultay sürecinde yeni gelişme! CHP yönetimi temyiz başvurusundan feragat etti

CHP'nin olağan kurultay sürecinin önündeki hukuki belirsizliğin aşılması için dikkat çeken bir adım geldi.

Müslim Sarı, X hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılan temyiz başvurusundan feragat etme kararı aldığını duyurdu.

Sarı, kararın 10 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda alındığını belirterek, CHP'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlamasının hedeflendiğini ifade etti.

ÖZEL'İN YENİ PARTİ KURMASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Açıklamada, temyiz başvurusuna taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den istifa ederek yeni bir parti kurdukları belirtildi. Sarı, bu nedenle söz konusu kişilerin davadaki taraf olma durumlarının ortadan kalktığını savundu.

Sarı ayrıca CHP'nin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte davanın bir an önce karara bağlanması gerektiğini kaydetti.

"KURULTAY SÜRECİ GECİKEBİLİR"

Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini değerlendirdiklerini belirten Sarı, bu nedenle CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edildiğini bildirdi.

Sarı, CHP'nin bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.