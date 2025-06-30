CHP kurultay davasında Mutlak Butlan kararı çıkar mı? CHP'de bugün kıyamet kopacak

CHP için beklenen gün gelip çattı. Saat 10.00 itibariyle başlayan davada mutlak butlan kararı çıkarsa ortalık çok fena karışacak. Mutlak Butlan kararı verildiği taktirde 38. Olağan Kurultay hiç yapılmamış sayılacak. Zira Mutlak Butlan demek hiç olmamış demek. Bu durumda Özgür Özel'in Genel Başkanlığı geçersiz olacak ve koltuk Kemal Kılıçdaroğlu'na iade edilecek. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacağına açık ve net ortaya koydu.

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CHP'de genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken, gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın yeni duruşmasında. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun davadan mutlak butlan kararı çıkarsa "Partiyi kayyuma bırakmam" sözleri tartışmaların odağında...

CHP KURULTAY DAVASINI KİM AÇTI? CHP'de ortalığı karıştıran kurultay davasını Lütfü Savaş ve 3 delege başlattı. Davayla kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talep ediliyor. Lütfü Savaş, yıkılan Hatay'ın yıllarca belediye başkanlığı yapmış bir isimdi. Son seçimde AK Partili rakibine yenilmiş ve koltuğunu kaybetmişti.

Kurultay dava süreci

26 Mayıs günü görülen son celsenin ara kararında mahkeme, 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin müzakere yazılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, CHP'nin gerçekleştirdiği tüzük kurultayı öncesinde geçerli olan tüzüğün mahkemeye sunulmasını istemişti.

CHP avukatları, bu kurultayın iptalini isteyenlerin iç tüzük yollarını tamamlamadığını savunmuştu. Avukatlar, davaya konu itirazın muhatabının ilgili Yüksek Seçim Kurulu olduğunu kaydetmişti. Başsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi ise sürüyor.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA...

-Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa ilgili kurultay gerçekleşmemiş sayılacak. Yani, parti yönetimi 38'nci olağan kurultayda değişen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilecek. İhtiyati tedbir kararı alınırsa; parti içinden görevlendirilen bir ismin partiyi kurultaya götürmesi anlamına geliyor.

-Mutlak butlan kararı çıkarsa önce itiraz edilecek. Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor. Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi Olağan Kurultay sürecini başlatacak.

Özgür Özel'in son açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesinde dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize." dedi. Özel, verilecek her karara hazır olduklarını söyledi.