CHP kurultay davasında karar için 3 seçenek var! Mutlak Butlan çıkarsa ortalık karışır

CHP’nin 38’inci Olağan ve 21’inci Olağanüstü kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması başladı. Siyasi çevrelerin yakından izlediği davada üç olasılık ön plana çıkıyor: Mahkemenin “mutlak butlan” kararı vererek kurultayları geçersiz sayması, davayı ertelemesi ya da reddetmesi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultayının iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması bugün saat 10.00’da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı.

Yoğun katılım nedeniyle duruşma, Dışkapı Adliyesi’ndeki Z-10 numaralı salona alındı. Duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren adliye önünde yerini aldı.

Davanın önceki duruşması 15 Eylül günü görülmüştü. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini reddetmiş, davaya konu olan her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesini istemişti. Bu isimlerin yer aldığı dosya, dava dosyasına girdi.

3 OLASI KARAR VAR?

Bugün görülecek duruşmada davanın sonuçlanması halinde, üç ayrı ihtimalden söz ediliyor.

Bu 3 ihtimal şöyle:

- Mahkeme kurultayların iptali istemlerini reddedebilir.

- Tedbir olarak kayyum veya çağrı heyeti atanabilir.

- Kurultaylar mutlak butlanla iptal edilebilir.

Bugün yapılan dava öncesi CHP Parti Meclisi’nden son dakika kararı çıktı. CHP PM, 39’uncu Olağan Kurultay’ın toplanmasına karar verdi. Kurultayın 28-30 Kasım tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.