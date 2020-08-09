CHP Kadın Kolları Kongresi'nde direniş! Baskı nedeniyle salona gelmediler

CHP'nin 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, kadın delegelerin direnişi nedeniyle bir saat gecikmeli başladı. Kadın delegeler, "Aylin Nazlıaka'yı seçin" baskısı nedeniyle salona gelmeyince kongre başlayamadı...

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CHP Kadın Kollları Kongresi, yeterli çoğunluk olmadığı için bir saat gecikmeyle başladı. Ankara Bilkent Odeon'da saat 10:00'da başlayacağı duyurulan kurultay, saat 11:00'de ancak başlatılabildi.

Birçok kadın delege, genel merkezin ve belediye başkanlarının "Aylin Nazlıaka'yı seçin" baskısına tepki gösterdiği için kurultayın yapılacağı alana gelmedi.

Saat 10.00'da başlaması gereken kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için saat 11:00'de başlayabildi. Kongrede Fatma Köse ve Aylin Nazlıaka yarışacak.