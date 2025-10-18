CHP İzmir Kongresi'nde panik anları! Tek aday Çağatay Güç kürsüde fenalaştı

Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güç, bir süre sonra kendine geldi. Daha sonra yeniden kürsüye gelen Güç, son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını ifade ederek yaşananlar için üzgün olduğunu dile getirdi.