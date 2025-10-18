BIST 10.209
CHP İzmir Kongresi'nde panik anları! Tek aday Çağatay Güç kürsüde fenalaştı

CHP'nin İzmir İl Kongresi'nde tek aday olarak kürsüye çıkan Çağatay Güç, konuşmasının sonunda fenalaşarak yere yığıldı.

CHP İzmir Kongresi'nde panik anları! Tek aday Çağatay Güç kürsüde fenalaştı - Resim: 1

CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Kültürpark'taki Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrenin divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

CHP İzmir Kongresi'nde panik anları! Tek aday Çağatay Güç kürsüde fenalaştı - Resim: 2

Kongredeki seçimin "blok liste" yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.Kongre divan başkanlığı, Çağatay Güç'ün tek aday olarak gösterildiğini açıkladı.

CHP İzmir Kongresi'nde panik anları! Tek aday Çağatay Güç kürsüde fenalaştı - Resim: 3

Konuşma yapmak üzere kürsüye geçen Güç, konuşmasının bitiminin hemen ardından fenalaşarak yere yığıldı.

CHP İzmir Kongresi'nde panik anları! Tek aday Çağatay Güç kürsüde fenalaştı - Resim: 4

Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güç, bir süre sonra kendine geldi. Daha sonra yeniden kürsüye gelen Güç, son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını ifade ederek yaşananlar için üzgün olduğunu dile getirdi.

