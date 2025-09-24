CHP İstanbul İl Kongresi kriz çıkardı YSK'dan mahkemenin kararı için flaş adım

CHP İstanbul İl Kongresi için YSK'nın 'Yapılabilir' kararına rağmen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, başlayan kongrenin durdurulmasını talep etti. Görevliler talebi CHP'lilere tebliğ etmek için harekete geçti. YSK, mahkemenin CHP'nin İl Kongresi talebini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Başlamış olan bir kongrenin durdurulması yasa gereğince mümkün değildir. Başlamış olan İstanbul İl Kongresinin devamına karar verilmiştir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresine damga vuran gelişme, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme, il başkanlığına atanan kayyum kararının geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Böylece alınan ara kararın, yapılacak kongreyi etkilemeyeceği ve olağanüstü kurultayın geçersiz sayıldığı vurgulandı.

YSK KARARINI VERDİ

YSK mahkemenin kongreyi durdurma kararını görüşmek üzere 13:30'da toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Başlamış olan bir kongrenin durdurulması yasa gereğince mümkün değildir. Başlamış olan İstanbul İl Kongresinin devamına karar verilmiştir" dedi.

KONGREYE İCRA HEYETİ

Kongre başladıktan bir saat sonra mahkemenin talebinin ardından kongreyi durdurmak için salona heyet geldi. Gelen heyeti, CHP milletvekilleri ve avukatları karşıladı. Tartışmaların ardından şikayetçilerin avukatı, polis ve icra heyeti tutanak tutmaya başladı. Avukatlar tarafından "Kongreye devam ederse MYK üyelerine disiplin hapsi verilir. Bu kongreyi iptal edeceksiniz. Kongreyi yapamazsınız." denildi. Kongre salonunda gerginlik yaşanırken, CHP yetkilileri de itirazlarını tutanağa geçirtti.