CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı, Gürsel Tekin kayyum atandı, ilk açıklama

CHP'de kritik saatler yaşanıyor. İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Son dakika haberine göre CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyum atandı. Tekin yaptığı ilk açıklamada "Benim için de sürpriz oldu." dedi ve "CHP’yi CHP’liler yönetecek.” ifadelerini kullandı.

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA GETİRİLEN İSİMLER

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLMA

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş'a konuştu. Tekin şunları kaydetti:

"Ben CHP'yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin adliye koridorlarından bir an önce çıkartılarak eski demokratik işleyişine kavuşturulması için her görevi yapmaya hazırım. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.”

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacak.