CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Ankara'da açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi davasına ilişkin iptal talebini esastan reddetti.

 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından esastan reddedildi. Mahkeme kararına istinaf yolu açık olduğu kaydedildi. Ayrıntıları Ekol TV muhabiri İlker Turak aktardı.

ÖZGÜR ÇELİK İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti. Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

GÜRSEL TEKİN BAŞKANLIĞA ATANMIŞTI
Tartışmalar sürerken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla göreve Gürsel Tekin getirilmişti. CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.

