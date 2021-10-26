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CHP Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyecek! Özgür Özel duyurdu bu bir ilk

CHP Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyecek! Özgür Özel duyurdu bu bir ilk

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ne gelecek olan tezkere için CHP'den son dakika kararı geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye "hayır" oyu vereceklerini duyurdu.

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Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye ve Irak tezkerelerine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

"Özel'in kararı açıklamadan önce Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

Bir önceki tezkerede Kılıçdaroğlu ‘İçimiz yana yana evet’ demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılındaki tezkerede "evet" oyu vermişti. Kılıçdaroğlu evet oyu öncesi grup toplantısında "Suriye’ye harekât konusunda “Askerlerimizi korumamız lazım. O nedenle bu tezkereye askerlerin hatırı için, oraya oğlunu gönderen askerlerin annelerinin hatırı için, o çocukların burnu kanamasın diye, içimiz yana yana evet diyeceğiz” sözleri dikkat çekmişti.

HDP'li vekilden CHP'ye tezkere uyarısı

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye aba altından sopa göstermiş, "HDP Milletvekili Taşçıer: CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AKP'den daha iyidir' diye oy vermemeli" demişti.

Tezkerede hangi parti ne oy verecek belli oldu

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü ifade edilirken Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. AK Parti, MHP ve İYİ Parti bugünkü oylamada “evet” oyu kullanırken, HDP ve CHP tezkereye karşı “hayır” oyu kullanacak.

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