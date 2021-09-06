BIST 1.475
DOLAR 8,27
EURO 9,83
ALTIN 485,58
HABER /  POLİTİKA

CHP heyeti Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüştü

CHP heyeti Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Abone ol

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'deki konutunda Salıcı başkanlığındaki CHP heyetiyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, heyetin Barzani'ye IKBY'ye yaptıkları ziyaretin hedefinden söz ettiği, bölgedeki sorun ve karmaşıklığın çözümünün halklar ve oluşumlar arasındaki diyalogla mümkün olabileceğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Bu çerçevede CHP'nin uzun vadeli bir vizyon ortaya koyarak bunu uygulamaya başladığını aktaran heyetin, IKBY ve diğer oluşumların yanı sıra bölgedeki halkların çıkarları esası üzerinde iyi ilişkiler inşa edip geliştirmeyi temenni ettiği kaydedildi.

Ayrıca, heyetin bölgenin istikrarı ve sorunların çözümü için birlikte çalışma arzusunu dile getirerek bu hususta IKBY'nin rolü ve konumunu vurguladığı ifade edildi.

Öte yandan IKBY Başkanı Barzani de bölgedeki sorunların çözümünde, "birbirini kabul etme" ve "inkarın ortadan kaldırılması" prensibine başvurulmasının önemine değindi.

Barzani'nin, söz konusu ziyareti de "CHP'nin yeni siyaseti" olarak yorumladığı ifade edildi.

Açıklamada IKBY Başkanı'nın ayrıca en zor zamanlarında kendilerine verilen yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ettiği belirtildi.

Erbil'e dün ulaşan Salıcı başkanlığındaki CHP heyeti, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya gelmişti.

Heyetin Erbil'deki temaslarının ardından Kerkük'te Irak Türkmen Cephesini ziyaret etmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Metin Feyzioğlu'ndan yeni anayasa desteği
Metin Feyzioğlu'ndan yeni anayasa desteği
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu
Denizli'de çiftçi zehir tacirliğine soyundu! Kendi yetiştirdi ilk işinde yakayı ele verdi
Denizli'de çiftçi zehir tacirliğine soyundu! Kendi yetiştirdi ilk işinde yakayı ele verdi
İsmail Demir'den yerli S-400 açıklaması!
İsmail Demir'den yerli S-400 açıklaması!
Antalya’da hırsızlık şüphelisi feci şekilde can verdi
Antalya’da hırsızlık şüphelisi feci şekilde can verdi
Çin 19 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti
Çin 19 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti
KYK yurt başvurusu ekranı 2021 açıldı mı gerekli belgeler neler?
KYK yurt başvurusu ekranı 2021 açıldı mı gerekli belgeler neler?
Kocaeli'de liseli kızlar elektrikli araç üretti! Erkekler getir götür yaptı
Kocaeli'de liseli kızlar elektrikli araç üretti! Erkekler getir götür yaptı
Afganistan'da perdeli eğitim başladı! Üniversitelerde artık böyle eğitim görecekler
Afganistan'da perdeli eğitim başladı! Üniversitelerde artık böyle eğitim görecekler
Kayserispor'un efsane başkanı Recep Mamur'a veda; törene Aziz Yıldırım da katıldı
Kayserispor'un efsane başkanı Recep Mamur'a veda; törene Aziz Yıldırım da katıldı