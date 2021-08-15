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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bozkurt'ta incelemelerde bulundu!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bozkurt'ta incelemelerde bulundu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Yaraları sarmak için a partisi, b partisi diye bakmıyoruz. Kim olursa olsun bu ülkede birlikte yaşıyorsak sorunları çözmek hepimizin ortak görevi olmak zorunda." dedi.

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Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören sokak ve caddelerde incelemelerde bulundu.

Arama ve kurtarma ekipleri ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaştı. Soylu, Kılıçdaroğlu'na selde kaybolan ve hayatını kaybedenler ile yıkılan ve zarar gören binalara ilişkin bilgi verdi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'ı belediye binası önünde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilçedeki zararın giderilmesi için her türlü yardımı yapacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yanık, Kılıçdaroğlu'na "HES'in patladığı" iddialarının doğru olmadığını söyledi.

 "Felaketin geleceğini bilerek çalışma yapmalıyız"

Kılıçdaroğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, felaketten sonra önlem almanın herkesin görevi olduğunu ancak felaketin geleceğini bilerek çalışma yapmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Bozkurt bölgesi için 2019'da hazırlanan raporda, ciddi taşkınların, sellerin geleceğinin bildirildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler bilindiği halde yapılaşmaya izin verilir. Çok acı bir şey. Bundan ders çıkarmalıyız." diye konuştu.

Sel nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu yaraları sarmak için a partisi, b partisi diye bakmıyoruz. Kim olursa olsun bu ülkede birlikte yaşıyorsak sorunları çözmek hepimizin ortak görevi olmak zorunda. Türkiye gerekli önlemleri zamanında alır, felaketle karşılaşmadan, felaketi bilerek önceden önlemleri alırsa can kayıpları yaşamayız. En büyük arzumuz, en büyük dileğimiz bu. Türkiye'nin gerçek anlamda iyi yönetilmesi gerekir. Bu konuda herkesi duyarlılığa davet ediyorum."

Kılıçdaroğlu'na incelemeleri sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

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