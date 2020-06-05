CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un oğlundan sosyal medyayı sallayan video
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un oğlu Ali Hikmet Torun, sosyal medyada yayınladığı bir videoda 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını açıp 'Tanrı Türkü korusun' diye bağırdı.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un oğlu Ali Hikmet Torun, sosyal medyada yayınladığı bir videoda 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını açıp 'Tanrı Türkü korusun' diye bağırdı.