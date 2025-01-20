 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Aydın'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan bir tweet nedeniyle gözaltına alındı. Aydın'ın evinde arama yapılırken, işlemleri için Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında CHP Gençlik Kolları’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım gerekçesiyle gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, Aydın’ın evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı ve gözaltı işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüğü belirtildi.

GÖZALTI NEDENİ PAYLAŞIMLA İLGİLİ

Gözaltına alınma sebebinin, CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşım olduğu iddia edildi.

Aydın'ın gözaltına alınmasına neden olduğu iddia edilen paylaşım şu şekilde:

BAŞKANLIĞI YENİ DEVRALMIŞTI

CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 ay önce “Geleceği kur, umut burada” sloganıyla Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Adaylığını açıklayan tek isim olan Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.

CEM AYDIN KİMDİR?

Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı adaylığını 20 Kasım’da Genel Merkez’de basın toplantısıyla duyurdu. Mevcut Başkan Gençosman Killik’in de destek verdiği toplantının ardından Aydın, tek aday olarak kurultaya geldi.

Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da görev yaptığı Beylikdüzü’nde doğdu ve büyüdü. 1996 doğumlu olan Aydın, Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde okudu. 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Siyasi hayatına henüz 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise örgütlenmesinde görev alarak başladı. Daha sonra bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. İstanbul Gençlik Kolları başkanlığı yapan Aydın, 4-5 Kasım 2023 kurultayında Özgür Özel’in Parti Meclisi listesindeydi. Kısa süre sonra Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin yardımcısı olarak da görev aldı.

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nun 2019 mezunlarından olan Cem Aydın, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyesi. 2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü disiplin kurulu üyeliği görevini yaptı.