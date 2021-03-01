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CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ TEOMAN SANCAR BAKIN NE İÇİN İSTİFA ETMİŞ!

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sancar, "Adliyeye yansıyan bir dosya var. Bu süreçte partim zarar görmesin diye istifa ettim. Bağımsız kalmayı uygun gördüm" dedi.

Perde Arkası'nda bu akşam CHP'de istifa furyasına bir yenisini daha ekleyen Teoman Sancar konuşuldu. Peki CHP'den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın bu kararında ne etkili oldu?

Sancar'ın, “Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle, bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye CHP’den istifa ettim. Bağımsız kalmayı uygun gördüm. Başka bir partiye geçmeyeceğim.” açıklaması ne anlama geliyor? Gelin birlikte izleyelim...

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