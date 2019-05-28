'CHP demek çöp, çamur, çukur demek' diyen AK Partili vekile uyarı cezası

CHP’Lİ VEKİLLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözlere CHP’liler tepki gösterdi. CHP’li Özkan Yalım, “Hepsini geri iade ediyoruz! Hepsini geri iade ediyoruz! Ne diyorsun sen! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun size! Hepsini size iade ediyorum, yazıklar olsun size! Esas sizsiniz çöplük, çöplüksünüz siz, çöplük!” diye seslendi.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ara vererek konuşmanın tutanaklarının incelenmesini istedi. Özel, “Tutanağı görmeden devam edemeyiz. Kim oluyor da CHP'ye ‘çöplük’ diyor?” diye konuştu.