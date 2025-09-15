CHP davasından son dakika haberler! Mutlak butlan çıkarsa bunlar olacak

TÜRKİYE haftalardır 15 Eylül 2025 tarihini bekliyordu. Saat 10.00'da başlayan CHP davasından son dakika haberler bekleniyor. Duruşmanın yapılacağı adliye önüne çok sayıda çevik kuvvet minibüsü geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel davayı mahkeme salonundan değil genel merkezden izleyecek. Özgür Özel mutlak butlan kararı çıkarsa genel merkezde direniş gösterecek deniliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre mahkeme 'mutlak butlan' kararı verebilir. Peki Mutlak butlan ne demek ve neler olacak?

Abone ol

TÜRKİYE'nin bugün gözü kulağı Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Binası’nda sabah saat 10:00’da başlayan CHP'nin mutlak butlan davasından gelecek son dakika haberlerde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları duruşmayı Genel Merkezden takip edecek. Mutlak butlan kararı çıkması durumunda parti nöbeti başlayacak ve Özgür Özel genel merkezi boşaltmayacak. 21 Eylül’de toplanacağı ilan edilen Olağanüstü Kurultay’a kadar da bu nöbet devam edecek.

10.30 KILIÇDAROĞLU ATANSIN TALEBİ

Duruşmada davayı açan Lütfü Savaş'ın avukat Onur Yusuf Üregen 4-5 Kasım tarihli kurultay sakatlandığı için kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile PM ve YDK üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını, Özel ve yönetiminin kararlarının yok hükmünde sayılmasını istedi.

10.20 DURUŞMADA AVUKAT BİRBİRİNE GİRDİ

Lütfü Savaş'ın avukatı bir kısım şüpheli için dava açıldığını, Özel ve milletvekilleri için de fezleke hazırlandığını, kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için kriminal faaliyetler yapıldığını iddia etti. CHP’li milletvekili Turan Taşkın Özer, tepki gösterip, “Böyle bir beyan olur mu, sensin suç örgütü! Sensin kriminal” dedi.

SENİ ADAM YERİNE KOYAN MI VAR?

İsmail Saymaz'ın duruşma salonundan aktardığı bilgileri göre avukat Uğur Poyraz ise “kes, bu avukat suç işliyor” diyerek sesini yükseltti. Hakime seslenerek, “Bu avukatı bu şekilde konuşturmazsınız, yoksa suç işlersiniz” dedi. Avukat ise yerleştirme iddialarını sıraladı. Özer, 'iddia’ dedi. Poyraz, "AK Parti’li gibi konuşma, üslubunu düzelt" dedi. Poyraz, "Zaten seni kaale almıyoruz, adam yerine koyan mı var" deyince Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen "ben de seni adam yerine koymuyorum" karşılığını verdi.

10.15 LÜTFÜ SAVAŞ'IN AVUKATI İMAMOĞLU'NU SUÇLADI

Davalı Lütfü Savaş’ın avukatı, bu mahkemenin görevli olmadığı yönündeki ilişkin YSK kararıyla yerinde olmadığının anlaşıldığını söyledi. İtirazların muteber olmadığını savunan avukat, CHP’nin 38. Olağan kurultayının kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlanla batıl olduğunu iddia etti. Savaş’ın avukatı, Ekrem İmamoğlu ve özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde oylamaya hile karıştırılarak, kurultay iradesinin ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

10.00 CHP KURULTAY DAVASI BAŞLADI

CHP kurultayı davasının duruşması başladı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Salonun tıka basa olduğu bildiriliyor. Müdahil avukat Uğur Poyraz, duruşma salonunun küçük olduğunu savunarak, ya davanın usulden reddine karar verilmesini ya da daha büyük bir salonda görülmesi için ertelenmesini istedi. Hakim talebi dikkate almayıp duruşmayı açtı.

Müşteki: Lütfü Savaş

Mağdur: Kemal Kılıçdaroğlu

LÜTFÜ SAVAŞ GELMEDİ

Kurultay davasını açan isimlerden Lütfü Savaş duruşmaya katılmadı. Mutlak butlan kararı çıkarsa CHP'deki koltuğuna dönecek olan Kemal Kılıçdaroğlu da duruşmaya gelmedi.

09.50 ADLİYE ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

CHP kurultay davasının yapılacağı Ankara Adliye'sinin önüne çok sayıda çevik kuvvet polisi yerleştirildi.

Mahkeme kararı ne olur?

Mahkemenin kararını bugün vermesi beklenmekle birlikte, Genel Merkez savunma için ek süre istemesi durumunda bir erteleme de söz konusu olabilecek. Mahkemenin, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve genel başkan değişimi ile sonuçlanan 38. Olağan Kurultayı’nı iptal kararı çıkması yeni tartışmaları beraberinde getirecek.

Mutlak Butlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak?

102 yaşındaki CHP’nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri haline gelen “mutlak butlan” davasından bugün çıkacak karar, gelecek genel seçimleri de etkileyecek.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesi durumunda bir süre Genel Merkeze gelmeyi düşünmediği, polis eşliğinde bir görüntü vermek istemediği, Genel Merkeze gitmek için uygun bir zaman beklediği belirtiliyor.

Partide, “Genel başkan neredeyse, genel merkez orasıdır. İster evinden ister ofisinden yönetir” yorumları yapılıyor. Karar sonrası ‘resmi genel başkan’ ile ‘mevcut genel başkan’ ikiliği ortaya çıkacak.

Mutlak Butlan ne demek? Ne olacak?

Hukukta bir işlemin başından itibaren geçerlilik şartlarından yoksun olduğu durumu anlatmak için kullanılır. Mutlak butlan, bir hukuki işlemin, baştan itibaren kanuna aykırı olması nedeniyle geçersiz sayılması durumudur. Bu tür işlemler, hukuk sisteminde hiç yapılmamış sayılır; yani baştan itibaren hükümsüzdür. Bu durum genellikle kamu düzenine aykırılık, ahlaka aykırılık, imkânsız konular veya tarafların ehliyetsizliği gibi nedenlerle ortaya çıkar.

CHP davasında mutlak butlan kararı verildiğinde Özgür Özel'in genel başkanlığı hiç olmamış sayılacak ve Kemal Kılıçdaroğlu koltuğuna geri dönebilecek.

CHP kurultay davası nasıl başladı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bu gelişmenin ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen kurultay iptal davasının 30 Haziran'daki üçüncü celsesinde mahkeme başkanı, ceza davasının dosyasının mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Duruşmada söz alan davacı avukatı Üregen, söz konusu kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız davranmaması nedeniyle kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu öne sürerek, bu durumun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde ve 26. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında sabit olduğunu savundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda organize şekilde suç işlenerek anayasal emredici hükümleri, kamu düzenini ve demokrasinin asgari gereklerini ihlal edecek biçimde sakatlandığını belirten Üregen, söz konusu kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu belirtti.

Davalı avukatı Çağlayan da mahkemelerin, YSK kararında ve Yargıtay içtihatlarında siyasi partilerin kongre seçimlerine inceleme yapmaya yetkisi olmadığını savundu. Mahkeme ara kararında, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.