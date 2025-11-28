CHP 39. Olağan Kurultayı! Genel Başkan Özgür Özel'den net mesaj

CHP’nin bugün başlayıp 3 gün sürecek olan 39. Olağan Kurultayı, “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla başladı. açılış konuşmasında Özel "Esas meselenin iktidar olmak, iktidar olmak için bir program çıkarmak olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı'na katılarak konuşma yaptı. "Esas meselenin iktidar olmak, iktidar olmak için bir program çıkarmak olduğunu biliyoruz. Nihai kurtuluşun ilk adımının bu salondan atılacağını biliyoruz" ifadelerini kullanan Özel, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen bir yandan direndik, büyük gayretle çalışmaya devam ettik. CHP karşı kafede kayyım kapıda beklerken içeride program çalışmalarını yapabilen, zaman zaman görev yapan genel başkan yardımcılarımız, PM üyelerimizin partiye müdahale var mı deyip bakarken bir yandan oturup dünyadaki sosyal demokrat programları Türkiye'ye en olumlu yönleriyle nasıl taşırız çalışmasını birlikte yapabildikleri süreçti."

Esas meselenin iktidar olmak, iktidar olmak için bir program çıkarmak olduğunu biliyoruz. Nihai kurtuluşun ilk adımının bu salondan atılacağını biliyoruz. Yarın Türkiye'nin dört bir yanından gelecek bu salondaki iktidar yürüyüşü coşkusuna katılacak olanların oturacakları yerlerde anlamlı görseller var.

CHP'nin demokrasi ve adalet konusunda, kurumların yıpratıldığı büyük çöküşe, bir yandan sokakta çetelerin dolaştığı, bir yandan insanların yarın evine ekmek götürüp götüremeyeceği kaygısını yaşadığı bir güvencesizlik ortamında başta mahkemelerde, hukukta sonra ekonomide ve sosyal hayatta nasıl güvenli yarınları kurabiliriz bugün burada bunları çalışacaksınız.

Bu çökmüş sisteme karşı umudu örgütlemek için yola çıktık. Bunun için demokrasi ve hukuku, seçim barajını konuşacağız.