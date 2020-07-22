Chloe Loughnan'ın denizde zor anları ekip tarafından kurtarıldı sörf olaylı bitti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın sörf macerası olaylı bir şekilde bitti. Ünlü manken, iki kişilik bir kurtarma ekibi tarafından kıyıya getirildi.
Şarkıcı Serdar Ortaç ile beş yıllık evliliğini geçen sene sonlandıran Chloe Loughnan, ülkesi İrlanda'da zor anlar yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte sörf yapan Chole, bir anlık heyecanın sonunda başını derde soktu.
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Hızını alamayarak denize açılan Chloe, sonrasında iki kişilik bir ekip tarafından kurtarıldığını ve kıyıya getirildiğini söyledi.
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Chloe, sürat teknesiyle gelerek kendisini kurtaranlara teşekkür etmeyi de unutmadı.
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Peki, Chloe Loughnan kimdir?
Litvanya asıllı olan Chloe Loughnan, 1992 yılında dünyaya geldi. İrlanda’da üniversite eğitimini sürdürürken Paris’te yer alan mankenlik ajansından teklif alması üzerine eğitimini dondurdu ve mankenlik kariyerinde önemli bir adım attı.
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