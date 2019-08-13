Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç nafaka iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı!
Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti hakkında çıkan iddialar ortalığı karıştırmıştı ki Serdar Ortaç'dan açıklama geldi.
Uzun zamandır haklarında ayrılacakları iddiaları dolanırken Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinden kötü haber gelmiş ve ikili geçtiğimiz günlerde Beykoz Adliyesi'nde 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada bitirmişlerdi. Severek ayrıldıklarını söyleyen çiftin boşanmalarının ardından nafaka iddiaları ise ortalığı karıştırmıştı.
Boşanmanın ardından Chloe Loughnan'ın Emirgan'daki oturdukları 20 milyon lira değerindeki iki katlı villanın yarısını istediği iddia edilmişti. Ortaç'ın ise bu teklifi kabul etmediği, ama yeni bir ev bulana kadar yanında kalmasına müsaade ettiği öne sürülmüştü.
Bu iddiaların ardı arkası kesilmezken Serdar Ortaç, sosyal medya hesabı Instagram'dan iddialara bir açıklık getirdi. Serdar Ortaç, Instagram hesabından, ''Haberlerde çıkan Chloe Serdar'ın evini istedi haberi yalandır, biz anlaşarak boşandık'' diyerek iddiaları yalanladı.
Boşanmanın ardından adliye çıkışı Serdar Ortaç, kısa bir açıklama yaparak, "Yürütemedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık" demişti.