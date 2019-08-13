Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç nafaka iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı!

Boşanmanın ardından Chloe Loughnan'ın Emirgan'daki oturdukları 20 milyon lira değerindeki iki katlı villanın yarısını istediği iddia edilmişti. Ortaç'ın ise bu teklifi kabul etmediği, ama yeni bir ev bulana kadar yanında kalmasına müsaade ettiği öne sürülmüştü.