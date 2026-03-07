BIST 12.793
Chloe Loughnan yıllar sonra Serdar Ortaç'la biten evliliği hakkında konuştu

Serdar Ortaç ile 5 yıl süren evliliğiyle uzun süre gündemden düşmeyen Chloe Loughnan, nihayet yıllar sonra sessizliğini bozdu. Ortaç’ın nafaka ile ilgili açıklamalarına sert bir yanıt veren Loughnan, eski eşinin söylediklerine dair duygularını paylaştı.

2014 yılında Serdar Ortaç ile evlenen İrlandalı model Chloe Loughnan, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Evlilikleri, aralarındaki yaş farkı kadar Ortaç'ın kumar bağımlılığı gibi sebeplerle de sık sık gündeme gelmişti. Boşanmanın ardından da nafaka tartışmaları devam etmişti.

Eski eşi Serdar Ortaç, sık sık "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" gibi açıklamalar yaparak nafaka ödemeleriyle ilgili şikayetlerini dile getirmişti. Bu açıklamalara Chloe Loughnan, yıllar sonra tepki gösterdi.

Loughnan, "Evli olduğumuz zaman röportajlarda bana 'canım, her şeyim, aşkım, prensesim' diyordu, boşandıktan sonra ise 'şeytan görsün yüzünü' gibi ifadeler kullanıyor. Bu ne yani?" diyerek, eski eşinin çelişkili tavırlarını eleştirdi.

