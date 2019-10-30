Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu yeni aşkı Survivor yarışmacısı çıktı

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'la boşanmasının ardından bomba bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Eski eşinin aldırdığı konuşma yasağı kararının ardından sessizliğini koruyan Loughnan, iddialara göre bir eski bir Survivor yarışmacısıyla aşk yaşıyor.