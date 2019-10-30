Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu yeni aşkı Survivor yarışmacısı çıktı
Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Chloe Loughnan'ın, bir Survivor 2018 yarışmacısıyla aşk yaşadığı söylentileri ortalığı karıştırdı.
Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'la boşanmasının ardından bomba bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Eski eşinin aldırdığı konuşma yasağı kararının ardından sessizliğini koruyan Loughnan, iddialara göre bir eski bir Survivor yarışmacısıyla aşk yaşıyor.
Beyaz TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ece Erken ile Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının haberine göre Chloe Loughnan'ın, Survivor 2018'de yarışan Yiğit Marcus Aral'a gönlünü kaptırdığı öğrenildi.
İlişkisini bitirmişti: Sevgilisi Daniella Karlsson ile ilişkisini bitiren Yiğit Marcus Aral, başta Adriana Lima olmak üzere dünyaca ünlü isimlerle olan arkadaşlığıyla tanınıyordu.
Peki Yiğit Marcus Aral kimdir?
Tam adı Yiğit Marcus Araldır. Eğitimini University Of Miami'de tamamlamıştır. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti.