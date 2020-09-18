Chloe Loughnan konuşunca Serdar Ortaç harekete geçti! Ekonomik zorluk çekiyordu
Serdar Ortaç'ın ekonomik sıkıntılar sebebiyle nafakayı ödemeyince eski eşi Chloe Loughnan söyledikleri sonrası harekete geçti.
Sertar Ortaç, 2014 yılında kendisinden 22 yaş küçük model Chloe Loughnan ile nikah masasına oturmuştu. Çift 5 yıllık evliliklerini 2019 yılının ağustos ayında bitirme kararı alarak mahkemenin yolunu tutmuştu.
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Çift tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ortaç'ın Chloe'ye 1 milyon lira tazminat ödeyeceği öğrenilmişti.
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Popçu Ortaç, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etmişti. Ancak ödemeler 6 aydır aksadı.
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Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sebebiyle ekonomik güçlükler çektiğini açıklayan Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödemekte dahi zorlandığını açıklamıştı.
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