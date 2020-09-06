Chloe Ferry estetik sonrası ilk kez görüntülendi! Bikinisiyle nefesleri kesti
25 yaşındaki İngiliz TV yıldızı ve oyuncu Chloe Ferry, İspanya'da yine nefesleri kesti.
MTV'de ekranlara gelen Geordie Shore'un oyuncu kadrosunda alarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan İngiliz oyuncu Chloe Ferry estetik sonrası ilk kez görüntülendi. Güzel oyuncunun yeni hali yürekt hoplattı.
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Bir süresir Sam Gowland ile birlikteliği sürdüren Ferry 2019'da bu ilişkiyi sonlandırmıştı. Temmuz ayında Ferry biseksüel olduğunu açıklamıştı.
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İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Brezilya kalçası ile magazin gündemine gelmişti.
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İspanya’nın Marbella bölgesinde tatil yapan 25 yaşındaki TV ünlüsü, güneşlendiği esnada görüntülendi.
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