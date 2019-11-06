HABER /  GÜNCEL

China Railway Express Çin'den yola çıktı Ankara'ya ulaştı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni ’China Railway Express’in bugün Ankara’ya ulaştığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkarak bugün Ankara’ya gelen ilk yük treni için "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

Gerekli adımlar atılmaya devam edilecek

Bu gelişmenin, Türkiye’nin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneği olduğu belirtilerek, "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cübbeli Ahmet Hoca Ahmet Hakan'ın yeni görevi için ateş püskürdü
Erdoğan şimdi açıklıyorum deyip duyurdu: Bağdadi'nin hanımını da yakaladık
Orhan Atalay'ın açıklaması sitemizde beyanını aşar şekilde yer almıştır özür dileriz
Öldürülen YPG'li terörist Ceren'in CHP'li Veli Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı
Din dersine ‘Hristiyan öğretmen giriyor' iddiasına soruşturma
Fenerbahçe'den Matuidi bombası! Comolli ikna edecek
ÖNCEKİ HABERLER
Emlak vergisi sorgulama 2 taksit ödemesi nasıl yapılır?
EYT haberleri son durum 5 Kasım bugün hangi gelişmeler oldu?
Samsunspor’dan 'Ertuğrul Sağlam' açıklaması
Altay Bayındır rakibine tekme attı mı? İlk kez konuştu
POMEM sonuçları açıklanıyor 26. dönem POMEM sonuç sorgulama
3600 ek gösterge son haberler ne zaman çıkacak?
Yorumlar