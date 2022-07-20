Chevrolet yeni SUV aracını tanıttı! İşte 2024 model Blazer!

Karşınızda Chevrolet Blazer

Chevrolet Blazer'ın iç tasarımı, tek kelime ile enfes görünüyor. 11 inç büyüklüğünde devasa boyutlu ve tam hayalet bir gösterge ekranı ile gelen SUV, 17,7 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile birleşik olarak bulunuyor. Anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip olan otomobilin, bu işlevi gerçekleştirecek bir butonu olmaması da dikkat çekici. Zira mühendisler, anahtar algılandığı an itibarıyla arabayı çalışmaya hazır hale getiren bir sistem tasarlamışlar. Sürücünün aracı çalıştırmak için yapması gereken tek şey, frene basmak.