Chelsea'de yeni teknik direktör belli oldu

İngiltere ekibi Chelsea, Enzo Maresca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Liam Rosenior'u getirdi.

Kulübün açıklamasında, 41 yaşındaki İngiliz teknik adamla 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Rosenior, kariyerinde Derby County, Hull City ve son olarak Strasbourg'da görev yaptı.

Maresca yönetiminde Premier Lig'deki son 4 maçta galip gelemeyen Chelsea, 20 hafta sonunda 31 puanla 5. sırada yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 puan elde eden "Maviler", 13. basamakta bulunuyor.

