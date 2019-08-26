Charlize Theron'un oğlu cinsiyet değiştiriyor
Evlat edindiği oğlunu kız gibi giydirdiği için Charlize Theron, Jaskson'ın son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Theron, evlatlığı Jaskson'ın trans birey olduğunu duyurdu.
Evlat edindiği oğlunu kız gibi giydirdiği için eleştirilen, ancak Jaskson'ın 'trans birey' olduğunu açıklayan Charlize Theron, son halini sosyal medyada yayınladı.
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Oğluna kız kıyafetleri giydirdiği için eleştirilen Theron, ‘trans kız’ olan Jackson’ın elbiseli fotoğrafında yüzünü göstermedi.
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Theron, çocuklarının fotoğrafını ilk kez, Kasım 2016’DA Dünya Evlat Edinme Günü’nde göstermişti.
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Güney Afrikalı oyuncu, kız gibi giydirdiği için eleştirilmesine karşı, daha önce verdiği bir röportajda Jackson'ın aslında kız olduğunu söylemişti. Jackson'ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söyleyen Theron, "Jackson 3 yaşındayken bana 'Ben erkek değilim' dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi 'Peki' dedim. İki çok güzel kız sahibiyim" demişti.
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