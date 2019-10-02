Chanel defilesinde podyuma çıkan kadın bakın kim çıktı Gigi Hadid sahneden kovdu
FRANSA'da Paris Moda Haftası'ndaki Chanel defilesinde aniden podyuma atlayan kadını Gigi Hadid, sahneden kovdu.
Paris Moda Haftası'ndaki Chanel defilesinde aniden podyuma çıkarak mankenlerle beraber yürüyen kadın daha önce de benzer bir eylem gerçekleştiren bir YouTuber olduğu ortaya çıktı. Defilede mankenlerle yürüyen kadını Gigi Hadid, sahneden kovdu.
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Chanel defilesinde mankenler, binaların çatısına benzetilen podyumda yürürken seyirciler arasından biri aniden podyuma atladı.
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Şaşkın bakışlar arasında mankenlerle yürüyen kadını Gigi Hadid podyumdan indirdi.
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Herkesi merak ettiği podyuma çıkan kadının Marie Benoliel adlı YouTuber olduğu ortaya çıktı.
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