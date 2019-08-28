ÇGHB'nin yıldızı Bülent Emrah Parlak yıllar sonra bıyığını kesti görenler şaşkına döndü
İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Bülent Emrah Parlak, yıllar sonra bıyıklarını kesti.
ÇGHB'nin ardından çeşitli dizi ve filmde boy gösteren Bülent Emrah Parlak, attığı siyasi tweetlerin yanı sıra bugün başka bir olayla gündeme geldi. Adeta kendisiyle özdeşleşen bıyıklarını kesme kararı alan Parlak, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bülent Emrah Parlak, "Bir ihtimal daha var o da gitmek mi dersin" diyerek paylaştığı videoda sakallarına köpük sürdüğü anki üzüntüsüyle de gündeme geldi. Parlak, sakalını kesmesinin ardından Instagram hesabına ilk bıyıksız fotoğrafını da yüklemeyi ihmal etmedi.
Parlak'ın paylaştığı bu fotoğrafa kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi. Fotoğrafın altında şaşkınlıklarını dile getiren takipçileri, "Tövbe bismillah bu kim" şeklinde yorumlar yaptı.
Peki Bülent Emrah Parlak kimdir?: Bülent Emrah Parlak, 8 Mayıs 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Ankaralıdır.