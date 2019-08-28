ÇGHB'nin yıldızı Bülent Emrah Parlak yıllar sonra bıyığını kesti görenler şaşkına döndü

Bülent Emrah Parlak, "Bir ihtimal daha var o da gitmek mi dersin" diyerek paylaştığı videoda sakallarına köpük sürdüğü anki üzüntüsüyle de gündeme geldi. Parlak, sakalını kesmesinin ardından Instagram hesabına ilk bıyıksız fotoğrafını da yüklemeyi ihmal etmedi.