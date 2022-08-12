Cezası belli oldu ama korkusu bitmedi Sabiha Mutlu'dan feryat dolu sözler
Sabiha Mutlu, tekerlekli sandalyeyle duruşmaya gelmesiyle Türkiye gündemine oturmuştu. Genç kadın, boşanma aşamasındaki eşinin silahından çıkan kurşunlarla sakat kaldı. Samet Mutlu'nun cezası belli olurken Sabiha feryat etti.
Sabiha Mutlu henüz 18 yaşındayken Samet Mutlu ile evlendi. Çiftin bir kızları dünyaya geldi. Geçen yıl aile içi şiddet ve geçimsizlik nedeniyle eşine Boşanma davası açan Sabiha Mutlu babasının evine yerleşti.
Mahkeme, annesinin yanında kalmasına karar verdiği kızlarının babasıyla da görüştürülmesine hükmetti.
Samet Mutlu her seferinde “Çocuğumdan ayrılmak istemiyorum” diyerek Sabiha’ya şiddet uyguladı.
Ağustos 2020’de Sabiha’nın üzerine yürüyüp kurusıkı tabancayla ateş açtı ve tehdit etti. 22 Mayıs 2021 günü bu kez elinde gerçek tabanca vardı. Kızını almak için gelen Sabiha’yı tokatladı sonra da kızlarının gözü önünde vurdu.