Cezaevinden ilk fotoğrafı paylaşıldı! Rıdvan Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sosyal mecrada “Rıdvan Abi” takma adıyla tanınan ve hakkında açılan dava kapsamında adli makamlarca tutuklanan Rıdvan Çelik’in cezaevinden çekilen bir fotoğrafının paylaşılması dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı. Yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilen Çelik’in vermiş olduğu poz kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar şahsın kim olduğunu ve hangi gerekçeyle cezaevinde bulunduğunu araştırmaya başladı. Güvenlik ve yargı birimlerinin takibindeki dosyanın detayları netleşti. Peki, Rıdvan Çelik (Rıdvan Abi) kimdir, kaç yaşındadır ve hangi suçlama nedeniyle tutuklanmıştır? İşte olayla ilgili öne çıkan tüm ayrıntılar…

RIDVAN ÇELİK (RIDVAN ABİ) KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Kamuoyunda ve sosyal ağlarda "Rıdvan Abi" unvanıyla bilinen Rıdvan Çelik, yürütülen idari ve adli soruşturmalar bünyesinde adı sıkça geçen ve takip edilen bir isimdir. Şahsın yaşı, yaşamı ve nereli olduğuna ilişkin ayrıntılar, hakkında hazırlanan adli kolluk fezlekesi ve mahkeme kayıtlarında yer almaktadır.

RIDVAN ÇELİK NEDEN TUTUKLANDI, SUÇU NE?

Rıdvan Çelik, emniyet güçlerince düzenlenen operasyon ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği; dosyadaki somut delil durumu, isnat edilen suçun mahiyeti ve kanuni şartların oluşması nedeniyle tutuklama kararı vererek şahsı cezaevine göndermiştir.

CEZAEVİNDEN GELEN FOTOĞRAF VE YARGILAMA SÜRECİ

Tutukluluk hali devam eden Rıdvan Çelik'in cezaevi ortamından paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada gündem oluşturmuştur. Olayla ilgili adli süreç yürütülmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanacak iddianamenin kabul edilmesinin ardından mahkeme safhası ve yargılama süreci devam edecektir.