Cezaevinden çıktı fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü

YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI: İlk ifadesinde suçlamayı reddeden ve fuhuşa teşvik suçundan hükmü olduğu cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Nejla S., sorgusunda ise yaşananları tek tek anlattı. Kardeşi Ahmet S.'nin nişanlısı olan Betül Şanal ile hem fuhuş hem de kadın ticareti yaptıklarını ifade eden Nejla S., şunları söyledi: