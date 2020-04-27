Cezaevinde koronavirüs önlemine böyle olur! Tüyler ürperten görüntüler

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısında bulunan Izalco Hapishanesi'nde çekilen görüntüler medyaya yansıyınca görünler şoke oldu. Mahkumlar cezalandırılırken, komedi gibi koronavirüs önlemi alınmış. Maska var ama sosyal mesafe sıfır. Cezanın nedeni ise ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesi... İşte dünyayı şoka sokan görüntülerin ayrıntıları...