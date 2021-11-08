Cezaevinde kemerle asılı bulunan avukatın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde kemerle asılı bulunan Avukat Orçun Çetinkaya'nın (42) ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ziyaretine çeşitli tarihlerde avukatı ve eşinin gittiği öğrenildi. Çetinkaya'nın koğuşta ise tek başına kaldığı belirtildi.

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ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Avukat Orçun Çetinkaya'nın (42) geçen hafta bir dava için İstanbul'dan Muğla Bodrum'a gitti. Bodrum'da bir araya geldiği ileri sürülen stajer kadın avukat, Çetinkaya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Soruşturma başlatan savcılık Çetinkaya'yı ifadeye çağırdı. Çetinkaya, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip kendisine 'iftira' atıldığını söyledi. Mahkemeye sevk edilen Çetinkaya tutuklandı.

Merdiven boşluğunda asılı bulundu

Mumcular bölgesindeki yeni açılan S tipi cezaevine konulan ve içinde asma katı bulunan koğuşta tek başına kalan Çetinkaya, 5 Kasım saat 13.30 sıralarında merdiven korkuluğuna kemer ile asılı olarak bulundu. İncelemenin ardından Çetinkaya'nın cenazesi Milas'a bağlı Bahçeköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında kemerin cezaevine nasıl girdiği konusunda çalışma başlatıldı. Savcılık talimatı kapsamında Çetinkaya'nın cezaevine girmesinden sonra dışarıdan gelen ziyaretçilerin ve getirilen eşyaların tek tek araştırıldığı, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. Çetinkaya'nın cezaevinde eşi ve avukatı tarafından ayrı ayrı çeşitli tarihlerde ziyaret edildiği öğrenildi.