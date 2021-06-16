Ceza ve faizler silinecek! Milyonlarca kişiye Ekim'de emekli olma fırsatı
Yapılandırma Kanunu'yla milyonlarca kişiye erken emeklilik yolu açıldı. Bağ-Kur borçluları primini yapılandırıp ekimde erken emekli olabilir. İşte detaylar...
Borç yapılandırması milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu da açtı. Sigorta süresi durdurulanlar ve Bağ-Kur borçluları e-devlet üzerinden başvurup yapılandırmaya giderek ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Yasadan yararlanmak isteyen Bağ-Kur'luların ceza ve faizleri silinecek.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre ödeyecekleri yeni rakam, enflasyon farkı ile hesaplanacak. Peşin ödeyenlerse bu farkın yüzde 90'ından kurtulacak.
Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmak gerekiyor. Başvuranlar, 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçlarını yapılandırabilecek.
Başvuru şartları
Prim borç yapılandırmasından kendi adına ve tarımda çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları, Bağ-Kur'lular yararlanabiliyor. Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim akşamına kadar yapılması gerekiyor.