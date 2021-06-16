Ceza ve faizler silinecek! Milyonlarca kişiye Ekim'de emekli olma fırsatı

Başvuru şartları

Prim borç yapılandırmasından kendi adına ve tarımda çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları, Bağ-Kur'lular yararlanabiliyor. Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim akşamına kadar yapılması gerekiyor.