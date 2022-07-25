Ceza konserinde kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Ceza konserinde alkollü gençler kavga etti. Bir hayranı da Ceza’ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.
Ünlü rap sanatçısı Ceza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser verdi. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, her yaştan müziksever saatler öncesinde konser alanını doldurdu.
Ceza’nın sahneye çıkmasıyla birlikte, kalabalık bir anda coşkuya büründü. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da hep bir ağızdan Ceza’nın şarkılarına eşlik etti.
Konserin sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya çiçek takdim etti.
“Gençlerimizi en iyi sanatçılara buluşturacağız”
Düzenlenen konsere gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Daha önce de bir sanatçımızı gençlerimizle buluşturmuştuk. Bugün burada da Ceza konseriyle yine gençlerimizi buluşturuyoruz. Tabii ki biz öncelikle gençlerimizi sosyal hayatın içerisinde aktif kılmak, onların sanatsal ve kültürel faaliyetler anlamında bekledikleri karşılığı onlara vermek istiyoruz. Burada tabii ki temel ölçümüz bizim değerlerimize zarar vermeden gençlerimizi de sokaktan, zararlı faaliyetlerin içinde olmaktan ve zararlı mekanların içinde olmaktan alıp, onları sanatın, kültürün, edebiyatın içine doğru çekmek, onlara alan açmak için bu konseri düzenlemiş olduk