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Çeyrek altın 1100'ü geçti saat 14.30 itibariyle altının gramı 722 lirayı gördü

Çeyrek altın 1100'ü geçti saat 14.30 itibariyle altının gramı 722 lirayı gördü

Bugün güne 700 liranın altında başlayan altın fiyatları öğlen olmadan 710 lirayı geçti. Gram altının fiyatı saat 14.30'da 722 liraya kadar çıktı. Çeyrek 1100 lirayı aştı. Uzmanlara göre yükseliş sürecek.

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Sabah saatlerinde dolar/TL kurunun 11,7 seviyesinin üstüne çıkarak tarihi zirvesini görmesi, altın fiyatlarında da yeni rekorları getirdi. Dolar/TL kurunun 12.25'e çıkarak tarihi zirvesini görmesi, altın fiyatlarında da yeni rekorları getirdi. Gram altın 700 lira seviyesini aşarak tarihi rekorunu yineledi. Altının gramı öğle saatlerinde 722 lirayı gördü. 

2021 yılına 454 liradan giriş yapan gram altın, geçen haftayı 668 liradan kapatmıştı. Güne bu rakamlardan başlayan gram altın öğle saatlerinde dolardaki çılgınlığa uyup 720 lira bandını devirdi. Piyasaları altüst eden hızlı artış altın yatırımcısını mutlu ederken, borçlu olanı üzdü. Gram altın yatırımcısı bu 11 aylık dilimde yaklaşık yüzde 50'lik bir kar elde etti.

Gram 750 lira olacak

İslam Memiş, gram altın fiyatları için şuanda bir köpük oluştuğunu belirterek, "Gram altın fiyatları için teknik olarak bir düzeltme hareketine ihtiyaç var. Ancak 2022 yılını biraz daha orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurursak gram altın fiyatları için 750 lira söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.

Gram Altın: 710,57

Çeyrek Altın: 1.172,00

Yarım Altın: 2.338,00

Cumhuriyet Altını:4.797,00

Altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil, ,gram altının 800 lira olacağına işaret ederek  "Nisan ve Haziran ayında daha da yükselecektir. Bu aylarda ciddi artışlar bekliyoruz. Dünyada enflasyonu durdurmak mümkün değil. Eğer bu mümkün olursa altın fiyatlarının yükselişi durdurulur" ifadelerini kullandı.

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