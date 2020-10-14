Ceylan'ın son imajı takipçileri tarafından Şükran Ovalı'ya benzetildi
Ünlü türkücü Ceylan, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile şaşırttı. Takipçileri ise Ceylan'ın yeni imajını, ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ya benzetti.
Özellikle yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve seslendirdiği türkülerle, çocukluktan bu güne önemli başarılara imza atan ve hafızalara kazınan Ceylan Instagram hesabını aktif kullanıyor.
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Daha önce saçlarını kısa kestiren 46 yaşındaki şarkıcı, imajını değiştirdi. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Ceylan, takipçileri tarafından büyük tepki gördü.
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Ceylan, karesine "Bakışlar anlatır her şeyi aslında herşey orada gizlidir" notunu düştü. Ceylan'ın büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri ünlü türkücüyü tanımakta zorlandı.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları Ceylan'ın yeni imajını Şükran Ovalı'ya benzetti.
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