Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt değişimiyle şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu
Türkücü Ceylan'ın Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.
İmajıyla sık sık gündeme gelen Türk Halk Müziği sanatçısı Ceylan'ın ardından kızı da Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Daha önce annesiyle düet yaparak adından söz ettiren Melodi, bu sefer de değişimiyle gündem oldu.
Yaşamını Kanada'da sürdüren ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Değişimiyle dikkat çeken 30 yaşındaki Melodi'nin yaptırdığı estetik müdahalelerde ise gözlerden kaçmadı.
Paylaşımlarıyla dikkat çeken Melodi'ye takipçileri ise övgü dolu yorumlarda bulunuyor.
Peki Melodi Bozkurt kimdir?
Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun oldu.