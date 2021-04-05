Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt değişimiyle şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu

Yaşamını Kanada'da sürdüren ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Değişimiyle dikkat çeken 30 yaşındaki Melodi'nin yaptırdığı estetik müdahalelerde ise gözlerden kaçmadı.