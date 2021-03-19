Ceylan'ın eşi kimdir? Ceylan'ın oğlu imam nikahlı eşten kızı da kuzeninden
Küçük Ceylan olarak Türkiye'nin tanıdığı Ceylan Avcı 46 yaşında bambaşka biri oldu. 4 evlilik yapan Ceylan'ın 2 çocuğu var. Çocuklarından ilki kuzeniyle olan evliliğinden ikincisi ise evlilik dışı dünyaya geldi. İşte şarkıcı Ceylan'ın son hali ve ilginç yaşam hikayesi...
Türkiye onu Küçük Ceylan olarak tanıdı. Bugün 46 yaşında olan Ceylan bu ömre 4 evlilik sığdırdı. Ceylan'ın ilk eşi ve kızı Melodi'nin babası kuzeniydi. Eşlerinden biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu. Ceylan'ın üçüncü eşi türkücü, son eşi ise galericiydi. 2 cocuğu olan Ceylan'ın oğlu ise evlilik dışı dünyaya geldi. Evlililikleri kadar estetikleri ile bilinen Ceylan, son yaptırdığı operasyonla kendini bambaşka bir hale getirdi. O eski halinden eser kalmazken, takipçileri onun yeni halini Elçin Sangu'ya benzetti. İşte şarkıcı Ceylan'ın son hali ve mazisindeki evlilikleri:
Tam adıyla Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 İstanbul Fındıkzade'de doğdu. 46 yaşında olan Ceylan Zaza asıllı.
Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biriydi. Ceylan, 10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başladı. Küçük yaşta ünlü olan Ceylan, özel hayatıyla hep sansasyon yarattı. Başından 4 evlilik geçen Ceylan Avcı, şu anda evli değil.
Ceylan'ın ilk eşi halasının oğlu
Ceylan ilk evliliğini kuzeni olan Erhan Bozkurt ile 1991 yılında yaptı. Evliliği sadece 1 yıl süren Ceylan 1992 yılında boşandı. Ceylan'ın iki çocuğundan ilki olan kızı Melodi bu evliliğinden dünyaya geldi. Yukardaki fotoğrafta (sağda) gördüğünüz Ceylan'ın kızı Melodi...
Ceylan'ın ikinci eşi İbrahim Tatlıses'in oğlu
Ceylan bir kez daha nikah masasına oturduğunda aradan 9 yıl geçmişti. Bu kez evlendiği kişi İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı oldu. İbrahim Tatlıses'in gelini olduğu yıllarda kısa sürdü. Ceylan ikinci eşi Ahmet Tatlı'dan 2002 senesinde boşandı. Ceylan'ın bu evlilikten çocuğu olmadı.