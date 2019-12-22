Ceylan'ın acı günü! Yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı
Pankreas iltihabı nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybeden Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan'ın hayatını kaybetmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ceylan'ın cenaze töreninde yeğeninin tabutuna sarılıp ağlaması görenleri derinden yaraladı.
Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan, hem İşte Benim Stilim yarışmacısı hem de ünlü türkücü Ceylan'ın yeğeniydi.
Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
25 yaşındaki Arkan’ın cenazesi Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Berdan Mardini, Alişan ve Arkan'ın ailesi katıldı. Ceylan ve Arkan'ın annesi tabutu başında gözyaşı döktü.