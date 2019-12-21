Ceylan'ın acı günü! Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti

Bir dönem “İşte Benim Stilim” yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan’ın cenazesi yarın Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verilecek.